Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что для учений в Беларуси задействованы все полигоны, которые можно было задействовать.
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В то же время, по его словам, сухопутные войска концентрируются в основном на западных границах Беларуси – в частности, вблизи границ с Волынью, Польшей и Литвой.
Там присутствие российских войск такое же, как и было раньше. Заметен небольшой рост на несколько сотен военных, а также несколько десятков техники – преимущественно грузовые автомобили, несколько БТРов и танков. Какого-то роста на сегодняшний день не заметно,
– заметил Мусиенко.
Военный обозреватель подчеркнул, что ситуация в динамике, но говорить о том, что белорусское направление не представляет угрозы, рано.
Кроме того, как подчеркнул эксперт, следует понимать, что у России нет планирования, поэтому, очевидно, они будут пытаться что-то изменить в связи с приходом Герасимова к руководству.
Поэтому нельзя исключать даже любых абсурдных сценариев, в частности, бесперспективную, с военной точки зрения, попытку российско-белорусских войск атаковать ВСУ на Волыни,
– считает Мусиенко.
По его мнению, российское командование надеется, что "вдруг что-нибудь получится", а если нет, то они скажут, что это был отвлекающий маневр, так было задумано.
"Аналогично было с наступлением на Киев – россияне после отступления сказали, что Киев не хотели штурмовать, и это был отвлекающий маневр", – добавил он.
Военный обозреватель отмечает, что на сегодняшний день каких-либо угроз по сравнению с тем, что было раньше, относительно наступления российских войск из Беларуси нет. "Но может увеличить воздушные тревоги в связи с тем, что будет активность вражеской авиации, поэтому надо перестраховаться. Но и риски воздушных атак сохраняются", – добавил Мусиенко.
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Что известно о совместных российско-белорусских учениях: коротко
- В понедельник, 16 января, на территории Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения. К ним привлекут все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Лукашенко. Учения завершатся 1 февраля.
- Российская и белорусская авиации планируют отработать: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы; авиационную поддержку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.
- По словам Игната, ВСУ готовы к таким учениям. Каждая воздушная цель ВС России известна и понятна нашим военным. "Вся информация известна, будем смотреть и реагировать, если будут какие-то угрозы", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
- Там добавляют, что если в небо поднимут самолет МиГ-31 – это носитель "Кинжала", то неважно, будь то учебный или тренировочный полет, будет воздушная тревога в Украине. Так же с самолетами Ту-22М3.