Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що через навчання у Білорусі задіяні всі полігони, які можна було задіяти.
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Водночас, за його словами, сухопутні війська концентруються в основному на західних кордонах Білорусі – зокрема поблизу кордонів з Волинню, Польщею та Литвою.
Там присутність російських військ така ж, як і була раніше. Помітне невелике зростання на кількасот військових, а також кілька десятків техніки – переважно вантажні автомобілі, кілька БТРів та танків. Якогось зростання на сьогодні не помітно,
– зауважив Мусієнко.
Військовий оглядач наголосив, що ситуація в динаміці, але говорити про те, що білоруський напрямок не становить загрозу, зарано.
Крім того, як наголосив експерт, варто розуміти, що Росія не має планування, тож, вочевидь, вони будуть намагатися щось змінити у зв'язку з приходом Герасімова до керівництва.
Тому не можна виключати навіть будь-яких абсурдних сценаріїв, зокрема, безперспективну, з військової точки зору, спробу російсько-білоруських військ атакувати ЗСУ на Волині,
– вважає Мусієнко.
На його думку, російське командування сподівається, що "раптом щось вийде", а якщо ні, то вони скажуть, що це був відволікаючий маневр, так було задумано.
"Аналогічно було з наступом на Київ – росіяни після відступу сказали, що Київ не хотіли штурмувати, і це був відволікаючий маневр", – додав він.
Військовий оглядач зазначає, що на сьогодні якихось загроз, порівняно з тим, що було раніше, щодо наступу російських військ з Білорусі немає. "Але може побільшати повітряних тривог у зв'язку з тим, що буде активність ворожої авіації, тому треба перестрахуватися. Але й ризики повітряних атак зберігаються", – додав Мусієнко.
Чого очікувати від льотних навчань в Білорусі: відео
Що відомо про спільні російсько-білоруські навчання: коротко
- У понеділок, 16 січня на території Білорусі розпочалися спільні з Росією льотно-тактичні навчання. До них залучать всі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО збройних сил Лукашенка. Навчання завершаться 1 лютого.
- Російська та білоруська авіації планують відпрацювати: ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційну підтримку угруповань військ, висадку тактичного повітряного десанту, доставку вантажів та евакуацію поранених.
- За словами Ігната, ЗСУ готові до таких навчань. Кожна повітряна ціль ЗС Росії відома та зрозуміла нашим військовим. "Вся інформація відома, будемо дивитися та реагувати, якщо будуть якісь загрози", – підкреслив речник Повітряних сил.
- Там додають, що якщо в небо піднімуть літак МіГ-31 – це носій "Кинджалу", то неважливо, чи це навчальний, чи тренувальний політ, буде повітряна тривога в Україні. Так само з літаками Ту-22М3.