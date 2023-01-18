Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі новинного телемарафону розповіла, яка ситуація зараз у морі. Про це пише 24 Канал.

​До теми Наскільки загрозливими є 44 ракети у Чорному морі і чи може Росія атакувати із Середземного моря

У морі перебуває потужне угрупування росіян

Наразі у морі перебувають 16 російських кораблів, 6 з яких є ракетоносіями із сумарним залпом до 44 ракет.

У морі продовжує своє перебування корабельне угрупування ворога, воно потужне. Це 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, серед яких підводний човен,

– сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що фіксувати момент пуску ракет із підводного човна значно важче.

Українців закликають бути обережними

Гуменюк наголосила, що це досить потужна підготовка. Вона може свідчити як і про гру м'язами, оскільки штормова погода може ускладнити пуски, так і про справжні плани ворога.

За словами Гуменюк, не варто повністю виключати загрозу ракетних обстрілів, тому сигнали повітряної тривоги традиційно ігнорувати не можна. Потрібно усвідомлювати, що ворог підготував додаткову небезпеку з моря.

Нагадаємо, що остання масована ракетна атака з акваторії Чорного моря була у суботу, 14 січня. Тоді ворог випустив по нашій державі близько 30 крилатих ракет різного типу. Серед них були ракети – Х-101/Х-555 та Х-22. Одна з ракет Х-22 влучила у житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло 45 людей.