Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире новостного телемарафона рассказала, какая ситуация сейчас в море. Об этом пишет 24 Канал.

​ К теме Насколько угрожающими 44 ракеты в Черном море и может ли Россия атаковать из Средиземного моря.

В море находится мощная группировка россиян

В настоящее время в море находятся 16 российских кораблей, 6 из которых являются ракетоносителями с суммарным залпом до 44 ракет.

В море продолжает свое пребывание корабельная группировка врага, она мощна. Это 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, среди которых подлодка,

– сказала Гуменюк.

Она уточнила, что фиксировать момент пуска ракет с подлодки значительно труднее.

Украинцев призывают быть осторожными

Гуменюк подчеркнула, что это достаточно мощная подготовка. Она может свидетельствовать как и об игре мышц, поскольку штормовая погода может усложнить пуски, так и о настоящих планах врага.

По словам Гуменюк, не следует полностью исключать угрозу ракетных обстрелов, поэтому сигналы воздушной тревоги традиционно игнорировать нельзя. Нужно отдавать себе отчет, что враг подготовил дополнительную опасность с моря.

Напомним, что последняя массированная ракетная атака с акватории Черного моря была в субботу, 14 января. Тогда враг выпустил по нашему государству около 30 крылатых ракет разного типа. Среди них были ракеты – Х-101/Х-555 и Х-22. Одна из ракет Х-22 попала в жилой дом в Днепре, в результате чего погибли 45 человек.