Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время телемарафона отметила, что россияне продолжают настойчиво штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны.

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Какова ситуация на левом берегу Херсонской области

По словам Гуменюк, условия сверхсложные и враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки оккупанты решились на 5 попыток штурмов. Однако она отметила, что все обстоятельства были против них.

В частности Наталья Гуменюк сообщила, что российские командиры не позволяют применять бронетехнику, что противоречит здоровой тактике ведения таких штурмовых действий.

Они вынуждены туда отправлять чисто пешие группы для стрелковых боев и столкновения просто глаза в глаза фактически, и теряют личный состав,

– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Она добавила, что за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 54 оккупанта. Также удалось уничтожить одну пушку, один миномет и один пункт БпЛА врага.

И мы продолжаем работать по тому недофлоту, который пытается маневрировать между островами, там, где враг пытается разворачивать наблюдательные пункты,

– сказала Гуменюк.

Враг продолжает аэроразведку

В Силах обороны юга также сообщили, что российские оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, а еще продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Однако наши защитники наносят удары по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах.

За минувшие сутки украинские военные получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на: 54 оккупанта, 1 пушку, 1 миномет, 2 единицы автобронетехники.

Также они подтвердили, что уничтожен еще один пункт управления БпЛА.