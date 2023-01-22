Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (в 2004 – 2020 годах) Андрей Рыженко. В целом ВСУ уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе.
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Кинбурнская коса – "ключ" в порты
Рыженко рассказал, что Кинбурнская коса является "ключом" в порты Херсона, Николаева, Очакова. Россия имеет на косе мобильные подразделения, открывающие огонь по кораблям в этой зоне. Так, было 31 октября с баржей с зерном, которая шла из Николаева.
Россияне выпустили множество ракет, просто уничтожили буксиры, убили экипажи буксиров. Кстати, судьба одного человека до сих пор так и не известна. Это касается и других кораблей. Это потому, что россияне контролируют Кинбурнскую косу,
– отметил заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (в 2004 – 2020 годах).
Он добавил, что у нас, к сожалению, нет достаточно мобильных катеров для морской пехоты и ССО, которые могли бы высаживать подразделения и обеспечивать огневую поддержку с моря. Поэтому взять косу нам сложно. Такие катера будут уместны еще и тогда, когда мы будем освобождать Азовское побережье.
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ВМС нужно развивать
По словам заместителя начальника штаба ВМС ВСУ (в 2004 – 2020 годах), у нас 1400 километров побережья, 2/3 с которого оккупированы. Взять под контроль такую территорию будет сложно. Поэтому ВМС нужно развивать. К сожалению, на Рамштайне было объявлено о большом пакете военной помощи ВСУ, но там нет ВМС.
"Морская экономика, мы посмотрели, для Украины очень важна. Она важна также и для мира. Даже небольшое количество зерновых, которое мы поставляем на общий рынок, очень важно для мира и для международных организаций", – отметил Рыженко.
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- Мы рассматриваем показатель среднего количества судов, прибывающих за день до трех портов Одесской области в рамках "зерновой инициативы", как один из индикаторов уровня военных рисков в Черноморском регионе. В сентябре 2022 года он составлял в среднем 5,9 судна в день, в октябре – 5,1, в ноябре – 3,3, а в декабре – 3,2.
- В понедельник, 16 января, 142-метровое украинское судно МКК-1 села на мель в Турции. Корабль перевозил зерно.
- В Суэцком канале на мель садилось судно с нашим зерном. Известно, что оно перевозило 65 970 тонн украинской кукурузы.