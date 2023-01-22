Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (в 2004 – 2020 годах) Андрей Рыженко. В целом ВСУ уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе.

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Кинбурнская коса – "ключ" в порты

Рыженко рассказал, что Кинбурнская коса является "ключом" в порты Херсона, Николаева, Очакова. Россия имеет на косе мобильные подразделения, открывающие огонь по кораблям в этой зоне. Так, было 31 октября с баржей с зерном, которая шла из Николаева.

Россияне выпустили множество ракет, просто уничтожили буксиры, убили экипажи буксиров. Кстати, судьба одного человека до сих пор так и не известна. Это касается и других кораблей. Это потому, что россияне контролируют Кинбурнскую косу,

– отметил заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (в 2004 – 2020 годах).

Он добавил, что у нас, к сожалению, нет достаточно мобильных катеров для морской пехоты и ССО, которые могли бы высаживать подразделения и обеспечивать огневую поддержку с моря. Поэтому взять косу нам сложно. Такие катера будут уместны еще и тогда, когда мы будем освобождать Азовское побережье.

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ВМС нужно развивать

По словам заместителя начальника штаба ВМС ВСУ (в 2004 – 2020 годах), у нас 1400 километров побережья, 2/3 с которого оккупированы. Взять под контроль такую территорию будет сложно. Поэтому ВМС нужно развивать. К сожалению, на Рамштайне было объявлено о большом пакете военной помощи ВСУ, но там нет ВМС.

"Морская экономика, мы посмотрели, для Украины очень важна. Она важна также и для мира. Даже небольшое количество зерновых, которое мы поставляем на общий рынок, очень важно для мира и для международных организаций", – отметил Рыженко.

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