Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что российские боевики за минувшие сутки совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Об этом пишет 24 Канал.
Читайте также Центр Херсона – под атакой россиян: обстреляли жилой квартал, вспыхнул пожар
Российская армия терроризирует мирное население
Сам Херсон российские оккупанты обстреляли 11 раз. "Вели огонь по жилым кварталам города", – уточнил Янушевич. В результате повреждены дома горожан.
Также он отметил, что за прошедшие сутки 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Два человека взорвались на российской мине, в том числе 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет.
В местных телеграммах канал показали последствия попаданий. На фото и видео видно, что в одном из жилых домов образовалась дыра.
Последствия очередного обстрела России / Фото местных телеграмм-каналов
Вырва от очередного обстрела захватчиков / Фото местных телеграмм-каналов
Оккупанты постоянно обстреливают Херсон
- По информации Херсонской ОВА, 19 января российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.
- Херсон русская армия обстреляла 19 раз. Опять же вражеские снаряды попали в жилые дома. 19 января из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной части Херсона россияне продолжают терроризировать мирное население. Они проверяют гражданские телефоны. Три человека уже задержаны и вывезены в неизвестном направлении.
- Кроме этого, 2 тысячи детей, которых россияне вывезли из санаториев Херсонской области в Крым, исчезли из виду в середине декабря. Их судьба до сих пор неизвестна.