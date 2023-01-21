Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что российские боевики за минувшие сутки совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Об этом пишет 24 Канал.

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Российская армия терроризирует мирное население

Сам Херсон российские оккупанты обстреляли 11 раз. "Вели огонь по жилым кварталам города", – уточнил Янушевич. В результате повреждены дома горожан.

Также он отметил, что за прошедшие сутки 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Два человека взорвались на российской мине, в том числе 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет.

В местных телеграммах канал показали последствия попаданий. На фото и видео видно, что в одном из жилых домов образовалась дыра.



Последствия очередного обстрела России / Фото местных телеграмм-каналов



Вырва от очередного обстрела захватчиков / Фото местных телеграмм-каналов

Оккупанты постоянно обстреливают Херсон