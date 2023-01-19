Они обстреляли жилые дома. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
К теме Оккупанты перетащили минометы ближе к правому берегу, – активист об обстрелах Херсона
Оккупанты обстреляли Херсон
Янушевич отметил, что центр Херсона снова оказался под атакой российских оккупантов.
Раш*сты целенаправленно ударили по жилому кварталу города с РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорванные боеприпасы,
– отметил председатель ОВА.
Благодаря оперативной работе спасателей возгорание удалось ликвидировать. Вражеские снаряды тоже уже убрали.
"В одном из пострадавших от российского обстрела домов проживает херсонка Анна. В доме женщины взрывной волной и обломками снарядов выбило окна. Ей их оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они уже вскоре отправятся на место происшествия, чтобы помочь горожанам ликвидировать последствия российской атаки", – добавил Янушевич.
По его словам, чудом обошлось без пострадавших среди мирных херсонцев.
Смотрите видео из Херсона
Важно о Херсонской области
- Оккупанты 15 января поразили многоэтажку в Херсоне, где работает Красный крест. В середине декабря россияне уже обстреливали это здание.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной части Херсонщины россияне продолжают терроризировать мирное население. Они проверяют содержимое телефонов гражданских. Три человека уже задержали и вывезли в неизвестном направлении.
- Кроме этого, 2 тысячи детей, которых россияне вывезли из санаториев Херсонской области в Крым, исчезли из виду в середине декабря. Их судьба до сих пор неизвестна.