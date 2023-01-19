Вони обстріляли житлові будинки. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
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Окупанти обстріляли Херсон
Янушевич зазначив, що центр Херсона знову опинився під атакою російських окупантів.
Раш*сти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового об'єкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси,
– зазначив голова ОВА.
Завдяки оперативній роботі рятувальників займання вдалося ліквідувати. Ворожі снаряди також вже прибрали.
"В одному з будинків, що постраждав від російського обстрілу, проживає херсонка Анна. В оселі жінки вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна. Їй оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже невдовзі вирушать на місце події, аби допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атаки", – додав Янушевич.
За його словами, дивом минулося без постраждалих серед мирних херсонців.
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Важливе про Херсонщину
- Окупанти 15 січня вразили багатоповерхівку в Херсоні, в якій працює Червоний хрест. В середині грудня росіяни вже обстрілювали цю будівлю.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій частині Херсонщини росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Вони перевіряють телефони цивільних. Трьох людей вже затримали та вивезли в невідомому напрямку.
- Окрім цього, 2 тисячі дітей, яких росіяни вивезли з санаторіїв Херсонської області в Крим, зникли з поля зору в середині грудня. Їхня доля досі невідома.