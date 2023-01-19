Вони обстріляли житлові будинки. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Окупанти обстріляли Херсон

Янушевич зазначив, що центр Херсона знову опинився під атакою російських окупантів.

Раш*сти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового об'єкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси,

– зазначив голова ОВА.

Завдяки оперативній роботі рятувальників займання вдалося ліквідувати. Ворожі снаряди також вже прибрали.

"В одному з будинків, що постраждав від російського обстрілу, проживає херсонка Анна. В оселі жінки вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна. Їй оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже невдовзі вирушать на місце події, аби допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атаки", – додав Янушевич.

За його словами, дивом минулося без постраждалих серед мирних херсонців.

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