На фоні новин про обстріл Дніпра та знищення багатоповерхівки з'явилась інформація про атаку на Херсон. Про це повідомили депутат облради Юрій Соболевський, глава ОВА Ярослав Янушевич та заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Що обстріляли окупанти в Херсоні

Соболевський опублікував у своєму телеграм-каналі відео, на якому видно житловий будинок, що горить. Він зазначив, що рятувальники ліквідовують наслідки чергового прильоту.

Наслідки атаки на житловий будинок Херсона: дивіться відео

Згодом ситуацію прокоментував представник ОП. Тимошенко написав, що ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Станом на 18:00, 15 січня інформації про постраждалих немає.

Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня (2022 року – 24 Канал) загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко,

– заакцентував заступник глави Офісу Президента.



Росія обстріляла будинок у Херсоні, де працював Червоний Хрест / Фото з телеграму Тимошенка



Приліт у Херсон у житловий будинок / Світлина з телеграм-каналу Тимошенка

Окрім того, близько 15:20 очільник області Янушевич зауважив, що загарбники продовжують воювати з лікарнями в регіоні. Він прокоментував обстріл одного з медичних закладів міста.

Російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень. На щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали,

– наголосив глава ОВА.

Згодом він детально розписав, що відбувається у місті. З його слів зрозуміло, що Херсон знову під масованою атакою росіян – себто ворог атакує об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Також відомо, що загарбники поцілили в центр реабілітації дітей з інвалідністю. За словами Янушевича, у будівлі закладу вибито вікна та двері, пошкоджено стіну. Окрім того, росіяни атакували й об'єкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

Зверніть увагу! Станом на 18:20 15 січня відомо про 7 поранених через російські обстріли Херсона. Одна людина перебуває у важкому стані – усіх інших постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.

Атака окупантів на Дніпро: важливо знати

До цієї теми варто згадати, що у суботу, 14 січня, "друга армія світу" під час чергової масованої атаки обстріляла Дніпро.