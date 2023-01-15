На фоне новостей об обстреле Днепра и уничтожении многоэтажки появилась информация об атаке на Херсон. Об этом сообщили депутат облсовета Юрий Соболевский, глава ОВА Ярослав Янушевич и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Что обстреляли оккупанты в Херсоне

Соболевский опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором виден горящий жилой дом. Он отметил, что спасатели ликвидируют последствия очередного прилета.

Последствия атаки на жилой дом Херсона: смотрите видео

Вскоре ситуацию прокомментировал представитель ОП. Тимошенко написал, что вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста. По состоянию на 18:00, 15 января информации о пострадавших нет.

Враг знал, куда наносит удар. При обстреле этого же здания в середине декабря (2022 года – 24 Канал) погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко,

– акцентировал заместитель главы Офиса Президента.



Россия обстреляла дом в Херсоне, где работал Красный Крест / Фото с телеграма Тимошенко



Прилет в Херсон в жилой дом / Фотография из телеграм-канала Тимошенко

Кроме того, около 15:20 глава области Янушевич отметил, что захватчики продолжают воевать с больницами в регионе. Он прокомментировал обстрел одного из медицинских заведений города.

Российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения. К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали,

– подчеркнул глава ОВА.

Впоследствии он подробно расписал, что происходит в городе. С его слов понятно, что Херсон снова под массированной атакой россиян – враг атакует объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Также известно, что захватчики попали в центр реабилитации детей с инвалидностью. По словам Янушевича, в здании заведения выбиты окна и двери, повреждена стена. Кроме того, россияне атаковали и объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.

Обратите внимание! По состоянию на 18:20, 15 января известно о 7 раненых из-за российских обстрелов Херсона. Один человек находится в тяжелом состоянии – все остальные пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Атака оккупантов на Днепр: важно знать

К этой теме следует упомянуть, что в субботу, 14 января, "вторая армия мира" во время очередной массированной атаки обстреляла Днепр.