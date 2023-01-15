На фоне новостей об обстреле Днепра и уничтожении многоэтажки появилась информация об атаке на Херсон. Об этом сообщили депутат облсовета Юрий Соболевский, глава ОВА Ярослав Янушевич и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Что обстреляли оккупанты в Херсоне
Соболевский опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором виден горящий жилой дом. Он отметил, что спасатели ликвидируют последствия очередного прилета.
Последствия атаки на жилой дом Херсона: смотрите видео
Вскоре ситуацию прокомментировал представитель ОП. Тимошенко написал, что вражеские снаряды поразили помещение, где работают представители Красного Креста. По состоянию на 18:00, 15 января информации о пострадавших нет.
Враг знал, куда наносит удар. При обстреле этого же здания в середине декабря (2022 года – 24 Канал) погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко,
– акцентировал заместитель главы Офиса Президента.
Россия обстреляла дом в Херсоне, где работал Красный Крест / Фото с телеграма Тимошенко
Прилет в Херсон в жилой дом / Фотография из телеграм-канала Тимошенко
Кроме того, около 15:20 глава области Янушевич отметил, что захватчики продолжают воевать с больницами в регионе. Он прокомментировал обстрел одного из медицинских заведений города.
Российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения. К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали,
– подчеркнул глава ОВА.
Впоследствии он подробно расписал, что происходит в городе. С его слов понятно, что Херсон снова под массированной атакой россиян – враг атакует объекты гражданской и критической инфраструктуры.
Также известно, что захватчики попали в центр реабилитации детей с инвалидностью. По словам Янушевича, в здании заведения выбиты окна и двери, повреждена стена. Кроме того, россияне атаковали и объект критической инфраструктуры. Здание предприятия и прилегающая территория подверглись разрушениям.
Атака оккупантов на Днепр: важно знать
К этой теме следует упомянуть, что в субботу, 14 января, "вторая армия мира" во время очередной массированной атаки обстреляла Днепр.
- После глава Минобороны Алексей Резников констатировал, что всех российских военных преступников ждет трибунал.
- В Воздушных Силах отметили, что враг нанес удар ракетой Х-22, опровергнув заявление Алексей Арестовича о том, что в многоэтажку попал обломок ракеты, сбитый украинским ПВО.