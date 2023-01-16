Росіяни перемістили свої міномети ближче до правого берега. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов.

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За його словами, відстань, яка розділяє правий берег і материкову частину лівого берега, зазвичай не дозволяє мінометам діяти з якихось більш-менш закритих позицій.

Схоже, що вони перетягнули міномети на дачний кооператив "Чайка-2", найближчий до правого берега. Перші обстріли саме звідти були. А далі вони позавчора перетягли їх на острів між протоками Чайка і Конка, ще ближче до правого берега,

– повідомив активіст.

За словами Молчанова, з півострова росіяни провели обстріл і отримали відповідь.

"Судячи по силі вибуху, який був зафільмований з дрона, принаймні запаси мін там були знищені", – розповів Молчанов.

Але, за даними активіста, обстріли продовжувались не лише по правому берегу, але і по окупованих Олешках, де постраждав багатоквартирний дев’ятиповерховий будинок.

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Б'ють по соціальній інфраструктурі

За словами Молчанова, 15 січня мінометний обстріл відбувся в кількох локаціях Херсона. Зокрема, недалеко від центру міста біля великого масиву багатоквартирних будинків.

Були так само влучання і в західній частині міста, де знаходиться дитяча обласна стоматклініка, кардіодиспансер, єдиний в Херсоні римо-католицький костел і колишній "Сбєрбанк Росії",

– повідомив активіст.

На його думку, росіяни від атак по площах перейшли на цілеспрямоване знищення соціальної інфраструктури, в першу чергу медичної.

"Хоча вони не зупиняються і перед іншою інфраструктурою. В першу чергу, це не пограбований ними, хоча і позбавлений можливості працювати тролейбусний парк, нещодавно був автобусний парк", – згадав Володимир Молчанов.

Активіст вважає, що херсонцям, які залишилися в місті, агресори постійно створюють неможливі умови для життя, а згори постійно може щось прилетіти.

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