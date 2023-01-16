Русские переместили свои минометы поближе к правому берегу. Об этом в эфире 24 Канала сообщил херсонский активист Владимир Молчанов.
К теме Трое погибших и 14 раненых: Россия в сутки 90 раз обстреляла Херсонщину.
По его словам, расстояние, разделяющее правый берег и материковую часть левого берега, обычно не позволяет минометам действовать с каких-либо более или менее закрытых позиций.
Похоже, они перетащили минометы на дачный кооператив "Чайка-2", ближайший к правому берегу. Первые обстрелы как раз оттуда были. А дальше они позавчера перетащили их на остров между проливами Чайка и Конка, еще ближе к правому берегу,
– сообщил активист.
По словам Молчанова, с полуострова россияне произвели обстрел и получили ответ.
"Судя по силе взрыва, снятого с дрона, по крайней мере запасы мин там были уничтожены", - рассказал Молчанов.
Но, по данным активиста, обстрелы продолжались не только по Правому берегу, но и по оккупированным Олешкам, где пострадал многоквартирный девятиэтажный дом.
Россияне обстреляли Херсон из минометов: смотрите видео
Бьют по социальной инфраструктуре
По словам Молчанова, 15 января минометный обстрел произошел в нескольких локациях Херсона. В частности, недалеко от центра города возле большого массива многоквартирных домов.
Были также попадания и в западной части города, где находится детская областная стоматклиника, кардиодиспансер, единственный в Херсоне римско-католический костел и бывший "Сбербанк России",
– сообщил активист.
По его мнению, россияне от атак по площадям перешли на целенаправленное уничтожение социальной инфраструктуры, в первую очередь медицинской.
"Хотя они не останавливаются и перед другой инфраструктурой. В первую очередь, это не ограбленный ими, хотя и лишенный возможности работать троллейбусный парк, недавно был автобусный парк", - вспомнил Владимир Молчанов.
Активист считает, что оставшимся в городе херсонцам агрессоры постоянно создают невозможные условия для жизни, а сверху постоянно может что-то прилететь.
Важно о Херсонской области
- оккупанты 15 января поразили многоэтажное здание в Херсоне, где работает Красный крест. В середине декабря россияне уже обстреливали это здание.
- Генштаба ВСУ сообщил, что на оккупированной части Херсона россияне терроризируют мирное население. Россияне проверяют содержимое в телефоне гражданских граждан, троих уже задержали и вывезли в неизвестном направлении.
- Две тысячи детей, которых россияне вывезли из санаториев Херсонской области вывезли в Крым, исчезли из виду в середине декабря. Их судьба до сих пор неизвестна.