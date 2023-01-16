Русские переместили свои минометы поближе к правому берегу. Об этом в эфире 24 Канала сообщил херсонский активист Владимир Молчанов.

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По его словам, расстояние, разделяющее правый берег и материковую часть левого берега, обычно не позволяет минометам действовать с каких-либо более или менее закрытых позиций.

Похоже, они перетащили минометы на дачный кооператив "Чайка-2", ближайший к правому берегу. Первые обстрелы как раз оттуда были. А дальше они позавчера перетащили их на остров между проливами Чайка и Конка, еще ближе к правому берегу,

– сообщил активист.

По словам Молчанова, с полуострова россияне произвели обстрел и получили ответ.

"Судя по силе взрыва, снятого с дрона, по крайней мере запасы мин там были уничтожены", - рассказал Молчанов.

Но, по данным активиста, обстрелы продолжались не только по Правому берегу, но и по оккупированным Олешкам, где пострадал многоквартирный девятиэтажный дом.

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Бьют по социальной инфраструктуре

По словам Молчанова, 15 января минометный обстрел произошел в нескольких локациях Херсона. В частности, недалеко от центра города возле большого массива многоквартирных домов.

Были также попадания и в западной части города, где находится детская областная стоматклиника, кардиодиспансер, единственный в Херсоне римско-католический костел и бывший "Сбербанк России",

– сообщил активист.

По его мнению, россияне от атак по площадям перешли на целенаправленное уничтожение социальной инфраструктуры, в первую очередь медицинской.

"Хотя они не останавливаются и перед другой инфраструктурой. В первую очередь, это не ограбленный ими, хотя и лишенный возможности работать троллейбусный парк, недавно был автобусный парк", - вспомнил Владимир Молчанов.

Активист считает, что оставшимся в городе херсонцам агрессоры постоянно создают невозможные условия для жизни, а сверху постоянно может что-то прилететь.

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