Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что это сознательный акт терроризма, ведь оккупанты хорошо знают, что здания, по которым они наносят удары, это не военные объекты и не критическая инфраструктура.

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Он сообщил, что за сутки зафиксировано 90 обстрелов по территории Херсонщины, 21 – непосредственно по городу Херсон.

К сожалению, 3 человека погибли, 14 получили ранения. Есть тяжелые ранения, и сейчас врачи борются за жизнь этих людей,

– рассказал Соболевский.

Он отметил, что обстрелы продолжаются в течение дня. Утром, 16 января, было попадание в детскую областную больницу.

"К счастью, там никто не пострадал. Повреждено здание. Сегодня-завтра устраним повреждения и продолжим работать", - отметил он.

Акты терроризма

По словам заместителя председателя Херсонского областного совета, россияне не в первый раз обстреливают медицинские учреждения в Херсонской области. В детскую областную больницу они попадали раньше. В помещение Красного Креста также – в декабре 2022 года. Тогда погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Яришко.

Такие действия оккупантов – акты терроризма. Они используют не высокоточное оружие, бьют из РСЗО, артиллерии, минометов. Но объекты, по которым они попадают – гуманитарные: больницы, учебные заведения, где есть гуманитарные центры, ГСЧС, где база спасателей, выезжающих после обстрелов, чтобы спасать людей,

– подчеркнул он.

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Цель врага – нанести ущерб мирному населению

По его словам, россияне наносят удары по больницам, по людям, которые спасают жизнь.

По ним бьют, используя неуправляемое оружие, а также противопехотные боеприпасы. Время от времени бьют по Херсону зажигательными боеприпасами,

– подчеркнул он.

Соболевский считает, что все это делается для того, чтобы нанести как можно больше ущерба мирному населению.

"Чтобы в Херсоне была атмосфера террора, страха и люди боялись жить на Херсонщине. Но ничего они этим не достигнут", - отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

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