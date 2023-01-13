Автобусная база подверглась обстрелам ночью. Там были припаркованы коммунальные маршрутные такси.
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Какие последствия обстрелов
Как отмечают, из-за обстрела повреждения получили 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание охраны.
По предварительной информации, один из охранников получил ранения. Кроме того, обломки снарядов нанесли ущерб электросети.
В настоящее время на месте инцидента работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.
Последствия обстрела автобусного парка в Херсоне: смотрите видео
Россияне обстреливают Херсон: последние новости
- 10 января захватчики нанесли удар по роддому в Херсоне. При обстреле в роддоме находилась роженица с младенцем. Кроме того, работница медучреждения получила серьезное ранение.
- В этот же день в Херсоне под окнами пятиэтажки разорвался вражеский снаряд. К сожалению, один человек получил ранения. Перед зданием образовалась огромная воронка.
- 9 января вражеский снаряд упал на перекрестке жилого квартала в Херсоне. В результате попадания снаряда вспыхнул пожар в жилом доме. В результате атаки погиб один человек.
- 6 января россияне попали в пожарную часть в Херсоне. Повреждения получили машины, которые помогают в ликвидации пожаров, вызванных захватчиками. Именно поэтому оккупанты уже второй раз атаковали часть пожарной охраны. В результате попадания погиб один работник ГСЧС.