Об этом 12 января рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
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"На Херсонщине россияне продолжают воевать с мирными людьми! Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом", – написал руководитель ОВА.
Россияне убили мужчину
Янушевич отметил, что на месте вражеского попадания от полученных ран погиб 27-летний мужчина. Кроме того, ранение получила 47-летняя женщина. В настоящее время ее госпитализировали с осколочными ранениями. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Что происходит в Херсонской области: последние новости
- На оккупированных частях Херсонщины захватчики запрещают гривны и ищут людей призывного возраста, чтобы заставить вступить в ряды оккупационной полиции.
- Вечером 10 января россияне ударили по роддому в Херсоне. Там возник пожар. В момент атаки там находилась женщина с младенцем. Ранение получила работница родильного.
- Также 10 января в Херсоне под окнами пятиэтажки разорвался вражеский снаряд. К сожалению, один человек получил ранения. Перед зданием образовалась огромная воронка.
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин рассказал, что защитники атаковали корабль россиян на Днепре.