Один человек получил ранения, другие жители дома – шокированы, они показывают свои разрушенные квартиры. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Важно Россияне обстреляли Херсон: снаряд упал на перекрестке жилого квартала, есть жертва

Образовалась огромная воронка

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что был "прилет" ракеты. Вероятно, С-300. В результате этого возле жилого массива образовалась огромная воронка, похожая на "озеро". Кстати, никаких военных целей поблизости не было. Это еще одно доказательство терроризма россиян.

Во дворе – огромная воронка, как немое свидетельство жестокости рашистов, ежедневно обстреливающих мирных жителей в их домах,

– написал Янушевич.

Земля летела до последнего этажа

В квартире горожанки Ларисы не осталось ни одного уцелевшего стекла, взрывной волной выбило дверь. Женщина и ребенок, который спокойно спал в своей постели, едва спаслись.