Одна людина зазнала поранення, інші жителі будинку – шоковані, вони показують свої понівечені помешкання. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Важливо Росіяни обстріляли Херсон: снаряд упав на перехресті житлового кварталу, є жертва

Утворилась величезна вирва

Перший заступник глави Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що був "приліт" ракети. Ймовірно, С-300. Внаслідок цього біля житлового масиву утворилась величезна вирва, схожа на "озеро". До речі, жодних військових цілей поблизу не було. Це ще один доказ тероризму росіян.

На подвір'ї – величезна вирва, як німе свідчення жорстокості рашистів, які щодня обстрілюють мирних жителів у їх оселях,

– написав Янушевич.

Земля летіла до останнього поверху

У квартирі містянки Лариси не лишилося жодного вцілілого скла, вибуховою хвилею вибило двері. Жінка та дитина, що спокійно спала у своєму ліжку, ледь врятувалися.