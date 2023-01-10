Это произошло в районе острова Белогрудый Херсонской области. Полковник, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона рассказал детали отработки на Днепре.
Внимание Лишились корабля и более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 10 января
Враг попал в зону огневого поражения нашей артиллерии, наши военные этим воспользовались. Это был корабль, на котором были российские военнослужащие,
– рассказал Ерин.
Что касается класса корабля – сейчас полковник не смог предоставить информацию сколько российских военных могло находиться на судне. Потери врага уточняют.
Самое главное, по его словам, не только факт ликвидации оккупантов, но и то, что было уничтожено плавсредство, что значительно уменьшает возможности врага на этом направлении.
Более того, в эфире 24 Канала Евгений Ерин рассказал, что, кроме вражеского катера, были уничтожены еще две маломоторные лодки с диверсионными группами.
Что еще известно о пораженном корабле
- По данным Минобороны Украины, по состоянию на 13.35 10 января тип катера уточняют.
- В утренней сводке Генштаба ВСУ от 10 января сообщили, что количество пораженных катеров и кораблей врага уже возросло с 16 до 17 единиц.
- Впоследствии в ВСУ рассказали, что поразили вражеское судно в дельте реки Днепр, в районе острова Белогрудый, Силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами.