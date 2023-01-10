Це відбулось в районі острова Білогрудий, що на Херсонщині. Полковник, начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі телемарафону розповів деталі відпрацювання на Дніпрі.

Увага Позбулись корабля та понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 10 січня

Ворог потрапив в зону вогневого ураження нашої артилерії, наші військові цим скористались. Це був корабель, на якому були російські військовослужбовці,

– розповів Єрін.

Стосовно того, який клас корабля – наразі полковник не зміг надати інформації, як і до того, скільки російських військових могло перебувати на судні. Втрати ворога уточнюють.

Найголовніше, за його словами, не лише факт ліквідації окупантів, а й те, що було знищено плавзасіб, що значно знищує можливості ворога на цьому напрямку.