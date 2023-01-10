Нового успіху ЗСУ досягли протягом минулої доби 9 січня. Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін, розповів, якими засобами вдалось вразити ціль ворога.

Зауважте Позбулись корабля та понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 10 січня

Що відомо про катер збитий катер росіян

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що російський катер на Дніпрі вразили Сили оборони Таврійського напрямку.

Це відбулося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами,

– розповів Євген Єрін.

Варто зауважити, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 січня з'явилась інформація про те, число уражених катерів та кораблів ворога вже зросло з 16 до 17 одиниць. Проте тоді в Генеральному штабі детальної інформації не надали.

Великі втрати ворога

Тільки за останню добу ЗСУ ліквідували вже 710 одиниць особового складу ворога. Ба більше, з 24 лютого 2022 року росіяни вже втратили 112 тисяч 470 бійців. Величезні також і втрати ворожої техніки. Зокрема: