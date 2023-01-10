Російські опозиційні ЗМІ цитують військового комісара Ростовської області Олексія Вдовіна, який про це заявив. Однак, схоже, зо самі росіяни від цієї ідеї не в захваті. Невже, починають підозрювати, що їм нагло брешуть про кількість втрат серед їх окупаційного війська.
До теми В Росії почали ховати військових, що загинули в Макіївці
Вдовін зазначив, що інформація про загибель військовослужбовців повідомляють персонально членам сімей, або під час відповідних звернень.
Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців – або під час звернення, або щодо ряду військовослужбовців здійснюється оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів,
– зазначив він.
Як пояснили рішення
Далі окупаційний комісар додав, що списки узагалі то й не можна публікувати. І пояснив це не дуже логічними та переконливими аргументами, на кшталт "заборонено", "іноагенти".
По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців. Категорично заборонено,
– додав Вдовін.
Що сталось в Макіївці
Сили оборони завдали удару з Himars у новорічну ніч по училищу в Макіївці, яке окупанти перетворили на свою базу. Від будівлі не залишилось нічого, як і від сотень окупантів, що перебували там у момент удару. Переважно це були мобілізовані росіяни, яких туди нещодавно завезли.
Офіційно Росія заявила про 89 загиблих і теж визнала, що більшість з них – це мобілізовані з Самарівської області. Росіяни підписали петицію з вимогою опублікувати поіменний список тих, хто загинув в училищі, бо підозрюють, що їм не кажуть усієї правди.
Адже внаслідок удару насправді загинуло близько 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення. А за деякими даними, кількість загиблих може сягати 600 вояк.