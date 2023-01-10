Російські опозиційні ЗМІ цитують військового комісара Ростовської області Олексія Вдовіна, який про це заявив. Однак, схоже, зо самі росіяни від цієї ідеї не в захваті. Невже, починають підозрювати, що їм нагло брешуть про кількість втрат серед їх окупаційного війська.

До теми В Росії почали ховати військових, що загинули в Макіївці

Вдовін зазначив, що інформація про загибель військовослужбовців повідомляють персонально членам сімей, або під час відповідних звернень.

Списки ніякі публікуватись не будуть. Вся інформація у військових комісаріатах доводиться персонально членам сімей військовослужбовців – або під час звернення, або щодо ряду військовослужбовців здійснюється оповіщення персонально співробітниками військових комісаріатів,

– зазначив він.

Як пояснили рішення

Далі окупаційний комісар додав, що списки узагалі то й не можна публікувати. І пояснив це не дуже логічними та переконливими аргументами, на кшталт "заборонено", "іноагенти".

По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців. Категорично заборонено,

– додав Вдовін.

Що сталось в Макіївці

Сили оборони завдали удару з Himars у новорічну ніч по училищу в Макіївці, яке окупанти перетворили на свою базу. Від будівлі не залишилось нічого, як і від сотень окупантів, що перебували там у момент удару. Переважно це були мобілізовані росіяни, яких туди нещодавно завезли.

Офіційно Росія заявила про 89 загиблих і теж визнала, що більшість з них – це мобілізовані з Самарівської області. Росіяни підписали петицію з вимогою опублікувати поіменний список тих, хто загинув в училищі, бо підозрюють, що їм не кажуть усієї правди.

Адже внаслідок удару насправді загинуло близько 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення. А за деякими даними, кількість загиблих може сягати 600 вояк.

Тож, очевидно, що Росія буде намагатись приховати реальну кількість загиблих в Макіївці, адже на носі у них нова хвиля мобілізації. Не на часі це. Вимушені придумувати не лише пояснення, а й байки, аби хоч якось зменшити паніку росіян. Нічого кращого, ніж запустити фейк про відплату, вони не придумали.