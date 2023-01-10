Нового успеха ВСУ достигли за прошедшие сутки 9 января. Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин рассказал, какими средствами удалось поразить цель врага.

Заметьте Избавьтесь от корабля и более 700 оккупантов: потери врага по состоянию на 10 января

Что известно о катере сбитом катере россиян

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что российский катер на Днепре поразили Силы обороны Таврического направления.

Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение произведено артиллерийскими средствами,

– рассказал Евгений Ерин.

Следует заметить, что в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 января появилась информация о том, что число пораженных катеров и кораблей врага уже выросло с 16 до 17 единиц. Однако тогда в Генеральном штабе подробную информацию не предоставили.