Бойцы Путина ударили по медучреждению вечером 10 января. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, пишет 24 Канал.

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Российские террористы обстреляли областную детскую больницу в Херсоне

Под прицелом врага место, где оказывают помощь новорожденным малышам. Чиновник отметил, что в результате обстрелов поврежден 6-этажный неонатальный корпус. В частности, в здании выбиты окна.

Кроме того, во время обстрела подверглась разрушениям поликлиника больницы. В нем также выбито значительное количество окон.

К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали,

– отметил Янушевич.

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Последствия вражеских обстрелов детской больницы в Херсоне / Фото Ярослава Янушевича



В результате российских обстрелов повреждено здание неонатального корпуса / Фото Ярослава Янушевича

Что нужно знать о предыдущем обстреле детской больницы