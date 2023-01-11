Бойцы Путина ударили по медучреждению вечером 10 января. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, пишет 24 Канал.

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Российские террористы обстреляли областную детскую больницу в Херсоне

Под прицелом врага место, где оказывают помощь новорожденным малышам. Чиновник отметил, что в результате обстрелов поврежден 6-этажный неонатальный корпус. В частности, в здании выбиты окна.

Кроме того, во время обстрела подверглась разрушениям поликлиника больницы. В нем также выбито значительное количество окон.

К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали,
– отметил Янушевич.

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Последствия вражеских обстрелов детской больницы в Херсоне / Фото Ярослава Янушевича


В результате российских обстрелов повреждено здание неонатального корпуса / Фото Ярослава Янушевича

Что нужно знать о предыдущем обстреле детской больницы

  • Оккупанты цинично ударили по Херсонской областной детской больнице в ночь на 1 января. В общей сложности было зафиксировано около 7 прилетов.
  • В результате обстрела в медучреждении выбито более 700 окон.
  • Тогда в новогоднюю ночь от рук оккупантов погиб один человек, еще один получил ранения.
  • Дважды под российский обстрел попал 13-летний мальчик. Ребенок находился в реанимации в тяжелом состоянии. В результате вражеской атаки в палате мальчика выбило окна.
  • 7 января Ярослав Янушевич сообщил, что областную клиническую детскую больницу восстанавливают после обстрела. В частности, около 700 окон закрыты специальным материалом. Кроме того, проведены первоочередные ремонтные работы.