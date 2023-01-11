Бійці Путіна вгатили по медзакладу ввечері 10 січня. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич, пише 24 Канал.

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Російські терористи обстріляли обласну дитячу лікарню в Херсоні

Під прицілом ворога опинилося місце, де надають допомогу новонародженим малюкам. Посадовець зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус. Зокрема, в будівлі вибито вікна.

Окрім того, під час обстрілу зазнала руйнувань поліклініка лікарні. У ній також вибито значну кількість вікон.

На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали,

– зазначив Янушевич.

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Наслідки ворожого обстрілу дитячої лікарні в Херсоні / Фото Ярослава Янушевича



Внаслідок російських обстрілів пошкоджена будівля неонатального корпусу / Фото Ярослава Янушевича

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