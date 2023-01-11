Бійці Путіна вгатили по медзакладу ввечері 10 січня. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич, пише 24 Канал.
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Російські терористи обстріляли обласну дитячу лікарню в Херсоні
Під прицілом ворога опинилося місце, де надають допомогу новонародженим малюкам. Посадовець зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус. Зокрема, в будівлі вибито вікна.
Окрім того, під час обстрілу зазнала руйнувань поліклініка лікарні. У ній також вибито значну кількість вікон.
На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали,
– зазначив Янушевич.
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Наслідки ворожого обстрілу дитячої лікарні в Херсоні / Фото Ярослава Янушевича
Внаслідок російських обстрілів пошкоджена будівля неонатального корпусу / Фото Ярослава Янушевича
Що треба знати про попередній обстріл дитячої лікарні
- Окупанти цинічно вдарили по Херсонській обласній дитячій лікарні в ніч проти 1 січня. Загалом було зафіксовано близько 7 прильотів.
- Внаслідок обстрілу у медзакладі вибито понад 700 вікон.
- Тоді в новорічну ніч від рук окупантів загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
- Двічі поспіль під російський обстріл потрапив 13-річний хлопчик. Дитина перебувала в реанімації у важкому стані. Внаслідок ворожої атаки в палаті хлопчика вибило вікна.
- 7 січня Ярослав Янушевич повідомив, що обласна клінічна дитяча лікарня відновлюється після обстрілу. Зокрема, близько 700 вікон закриті спеціальним матеріалом. Окрім того, проведено першочергові ремонтні роботи.