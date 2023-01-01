Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что мальчик попал под обстрелы оккупантов в новогодние праздники. Сначала россияне 31 декабря атаковали Надднепрянское, что вблизи Херсона.
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Россия дважды пыталась убить мальчика
Янушевич рассказал, что 13-летний ребенок вместе с сестрой возвращался домой, когда они попали под обстрел. В результате Ярослава в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его из того мира.
Но на этом российские военные не остановились и в первые минуты Нового года атаковали Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении.
В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна. Сообщается, что мальчик эвакуирован в Николаев, где в эти минуты за его жизнь продолжают бороться врачи.
Оккупанты 18 раз атаковали Херсон
Галина Луговая, глава Херсонской городской военной администрации, в эфире телемарафона сообщила, что Херсон выдержал 18 атак оккупантов в течение суток.
Россияне 7 раз атаковали Херсон в новогоднюю ночь, применив артиллерию, "Грады", минометы. По ее информации, в результате обстрелов 1 человек погиб и 2 ранены. Кроме того, ранены еще двое детей, среди которых 13-летний Ярослав.
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко показал повреждение здания областной детской больницы. Сообщается, что там зафиксировано около 7 прилетов, выбито более 700 окон.
Последствия обстрела детской больницы в Херсоне / Фото с телеграмму Тимошенко
Где еще были обстрелы на Новый год
- В новогоднюю ночь на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы снова раздавались в Киеве, однако враждебные цели сбили силы ПВО. По состоянию на утро 1 января ВСУ уничтожили сразу 45 "Шахидов".
- В канун Нового года во время массированной атаки взрывы раздавались в Киеве, Хмельницком, Запорожье, Николаеве и Краматорске. В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали.
- В Хмельницком из-за удара оккупантов были госпитализированы 8 гражданских лиц. К сожалению, 22-летняя девушка умерла. 1 января Россия ударила по Орехову, где погиб человек