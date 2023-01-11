Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Россияне понимают, что украинцы на этих оккупированных территориях живут единственной надеждой на освобождение. И деоккупация Херсона и правобережной Херсонщины дает им эту надежду.

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Единственное, что могут россияне – запугивать

По его словам, к какому бы давлению ни прибегали оккупанты - запрет гривны, обыскам, выявлению тех, кто не хочет получать российский паспорт или не получает российскую помощь, поиск людей призывного возраста с целью заставить их вступать в ряды оккупационной полиции.

Несмотря на это, россияне ничего не могут сделать.

– считает депутат.

Он отметил, что оккупанты даже не могут запретить гривну, хотя анонсировали это с 1 января. Сегодня россияне понимают, что и здесь у них все проваливается и начали делать очередные рейды с устрашением.

"Это единственное, что они могут делать – запугивать. Ходят по предприятиям, угрожают, что будут отбирать товар, собственность, имущество", – подчеркнул он.

Хлань отметил, что оккупанты даже сделали какую-то инвентаризацию, и теперь угрожают, что те, кто не перерегистрирует собственность по российскому законодательству, у них эта собственность будет изъята.

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Херсонцев не сломать

"Это уже не первые угрозы, однако херсонцев не сломать. На левобережье люди живут единственной надеждой на особождение. Как это было на правом берегу. И хотя многие теряли надежду, но все же мы увидели, что это возможно", – подчеркнул он. .

По его мнению, так же будет и с левобережной частью Херсона.

"Оккупанты, даже обыскивая людей, это понимают, потому что говорят им: вы все здесь "ждуны" – ждете освобождения. Люди действительно ждут его и даже это не скрывают", – отметил Сергей Хлань.

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