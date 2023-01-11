Инцидент произошел 11 января. Предварительно в областной военной администрации рассказали о состоянии всех, кто на момент атаки находился в больнице.
Важно Россияне дальше воюют с детской больницей в Херсоне: попали в место, где оказывают помощь малышам
Что известно об атаке в Херсоне
Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне. Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр,
– заявил глава Херсонской ОВА.
По данным Ярослава Янушевича, мощная взрывная волна:
- выбила окна в детском отделении;
- повредила один из врачебных кабинетов.
"По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы", – заявили областные власти.
Янушевич объяснил, что по состоянию на 14:07 11 января специалисты ликвидировали последствия подлой атаки россиян против женщин, детей и медиков.