Інцидент трапився 11 січня. Попередньо в обласній військовій адміністрації розповіли про стан всіх, хто на момент атаки перебував в лікарні.

Важливо Росіяни далі воюють з дитячою лікарнею у Херсоні: влучили в місце, де надають допомогу малюкам

Що відомо про атаку в Херсоні

Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні. Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр,

– заявив глава Херсонської ОВА.

За даними Ярослава Янушевича, потужна вибухова хвиля:

вибила вікна у дитячому відділенні;

пошкодила один із лікарських кабінетів.

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"За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі та неушкоджені", – заявила обласна влада.

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Янушевич пояснив, що станом 14:07 11 січня спеціалісти ліквідовували наслідки підлої атаки росіян проти жінок, дітей та медиків.

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Внаслідок попередньої атаки загинув чоловік

Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що ввечері 10 січня росіяни вдарили по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні.

…Обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна,

– заявив Янушевич.

За його попередніми даними:

вороги пошкодили 6-поверховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна;

постраждала й поліклініка лікарні – там теж вибило вікна.

Станом на вечір 10 січня, ніхто не постраждав. Та вже 11 січня Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок вечірньої атаки росіян загинула людина, п'ять поранених.

Близько 22 години (10 січня – 24 канал) внаслідок влучання снаряда в житловий будинок у місті під завалами загинув чоловік,

– заявили в прокуратурі.

Окрім дитячої лікарні, вороги влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

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