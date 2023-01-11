Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Проте росіяни розуміють, що українці на цих окупованих територіях живуть єдиною надією на звільнення. І деокупація Херсону і правобережної Херсонщини – це чергове піднесення для них.

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Єдине, що можуть росіяни – залякувати

За його словами, до якого б тиску не вдавалися окупанти – заборони гривні, обшуків, виявлення тих, хто не хоче отримувати російський паспорт чи не отримує російську допомогу, вишукування людей призовного віку з метою заставити їх вступати до лав окупаційної поліції.

Попри все це росіяни нічого не можуть зробити,

– вважає депутат.

Він зазначив, що окупанти навіть не можуть заборонити гривню, хоча анонсували це з 1 січня. Сьогодні росіяни розуміють, що й тут у них все провалюється й почали робити чергові рейди з залякуванням.

"Це єдине, що вони можуть робити – залякувати. Ходять підприємствами, погрожують, що будуть відбирати товар, власність, майно", – наголосив він.

Хлань зауважив, що окупанти навіть зробили якусь інвентаризацію, і тепер погрожують, що ті, хто не перереєструє власність за російським законодавством, у них ця власність буде вилучена.

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Херсонців не зламати

"Це вже не перші погрози, проте херсонців не зламати. На лівобережжі люди живуть єдиною надією на звільнення. Як це було на правому березі. І хоча багато хто втрачав надію, але все ж таки ми побачили, що це можливо", – підкреслив він.

На його думку, так само буде і з лівобережною частиною Херсонщини.

"Окупанти, навіть обшукуючи людей, це розуміють, бо кажуть їм: ви всі тут "почекуни" – чекаєте на визволення. Люди дійсно чекають на нього і навіть це не приховують", – зазначив Сергій Хлань.

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