Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Проте росіяни розуміють, що українці на цих окупованих територіях живуть єдиною надією на звільнення. І деокупація Херсону і правобережної Херсонщини – це чергове піднесення для них.
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Єдине, що можуть росіяни – залякувати
За його словами, до якого б тиску не вдавалися окупанти – заборони гривні, обшуків, виявлення тих, хто не хоче отримувати російський паспорт чи не отримує російську допомогу, вишукування людей призовного віку з метою заставити їх вступати до лав окупаційної поліції.
Попри все це росіяни нічого не можуть зробити,
– вважає депутат.
Він зазначив, що окупанти навіть не можуть заборонити гривню, хоча анонсували це з 1 січня. Сьогодні росіяни розуміють, що й тут у них все провалюється й почали робити чергові рейди з залякуванням.
"Це єдине, що вони можуть робити – залякувати. Ходять підприємствами, погрожують, що будуть відбирати товар, власність, майно", – наголосив він.
Хлань зауважив, що окупанти навіть зробили якусь інвентаризацію, і тепер погрожують, що ті, хто не перереєструє власність за російським законодавством, у них ця власність буде вилучена.
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Херсонців не зламати
"Це вже не перші погрози, проте херсонців не зламати. На лівобережжі люди живуть єдиною надією на звільнення. Як це було на правому березі. І хоча багато хто втрачав надію, але все ж таки ми побачили, що це можливо", – підкреслив він.
На його думку, так само буде і з лівобережною частиною Херсонщини.
"Окупанти, навіть обшукуючи людей, це розуміють, бо кажуть їм: ви всі тут "почекуни" – чекаєте на визволення. Люди дійсно чекають на нього і навіть це не приховують", – зазначив Сергій Хлань.
Херсон потерпає від вибухів: останні новини
- Російські окупанти вчергове пробили дно. Цього разу вони обстріляли пологовий будинок в центрі Херсона. Інцидент трапився 11 січня.
- Російський снаряд 10 січня розірвався під вікнами п'ятиповерхівки в Херсоні. Одна людина зазнала поранення, інші жителі будинку – шоковані.
- 9 січня ворожий снаряд упав на перехресті житлового кварталу у Херсоні. Внаслідок влучання снаряда спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок. Внаслідок атаки загинула одна людина.
- 6 січня росіяни поцілили у пожежну частину в Херсоні. Були пошкоджені машини, які допомагають у ліквідації пожеж, спричинених загарбниками. Саме тому окупанти вже вдруге атакували частину пожежної охорони. Внаслідок влучання загинув один працівник ДСНС.