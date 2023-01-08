Найімовірніше, росіяни бояться, що поки у їхній голові дозріють "грандіозні плани", ЗСУ вже деокупують область, пише 24 Канал. Проте своїй аудиторії, яка звикла до пропаганди їм наразі щось потрібно брехати.

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Що відомо про брехню Кремля

Перший заступник керівника адміністрації президента Сєргєй Кирієнко поїхав на тимчасово окуповану частину Херсонщини та почав виступати для пропагандистських роликів.

Він апелював до своєї псевдорелігійності та заявив, що зустрівся з Сальдо, якого росіяни вважають так званим "виконуючим обов'язки глави" регіону, а в Україні судитимуть.

Головною темою стало "будівництво нового міста", яке необхідне для розвитку області… Робити треба "на віки", щоб було таке місто, де хочеться жити, місця тут дивовижні та природа дивовижна,

– заявив путінський посіпака Кирієнко.

За його даними, це питання нібито потрібно вирішувати "прискорено" та "без суєти".

Політик путінського режиму заявив: "Зараз будівельники та архітектори готуються до початку будівельних робіт – раніше регіон відвідав віцепрем'єр Марат Хуснуллін, який залучив проєктні організації для формування генерального плану".

Проте це порожні слова, адже ввесь світ знає, що росіяни не здатні створювати – вони тільки руйнують. Так, вороги стерли з лиця землі щонайменше Волноваху, Бахмут, Маріуполь та інші містечка й села в Україні.

Що раніше окупанти брехали про Херсонщину