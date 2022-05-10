Місто Волноваха, що на Донеччині, практично повністю зруйноване російськими окупантами. Втім, цинізм російської пропаганди не знає меж, коли потрібно зняти брехливий сюжет.

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Правда про "звільнену" Волноваху

Як повідомив голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець, Волноваха виглядає зовсім не так, як про це повідомляє російська пропаганда.

Волноваха зруйнована на 90%, в місті відсутні всі комунікації, відсутнє світло,

– заявив він.

Для зйомки цинічного сюжету про "відновлення навчального процесу" окупанти привезли дітей на руїни школи. Насправді ж навчатися там немає кому – з початком війни мешканці міста почали масово виїжджати. З 25 тисяч населення зараз у Волновасі проживає близько 3 тисяч, через безвихідь люди навіть змушені рушати до Росії. Там у них забирають документи громадян України, роблять відбитки пальців та скеровують у найбільш депресивні регіони своєї країни, вибір серед яких доволі великий.

Також окупанти забирають у дітей, у яких загинули батьки, та також відвозять їх до Росії. На запити родичів росіяни не реагують.

Окрім того, Лубінець повідомив, що на тимчасово окупованих територіях заборонена українська мова, наших ветеранів розстрілюють, усі люди віком від 14 років проходять "фільтрацію", введено тотальний контроль за пересуванням.

"Маємо приклади, коли ветеранів розстрілювали прямо перед його ж будинком, на очах у родини. Поліцейських змушують приймати присягу і служити окупантові. Всі злочини – це справа рук Росії, там діє лише окупаційна влада", – наголосив Лубінець.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини

Російські окупанти у Херсоні почали роздавати гуманітарну допомогу. Ворог намагається втулити в руки вільних українців прострочені ліки та тушонку 5-річної давнини.

Ідея з проведенням "референдуму" у Херсоні провалилася, тож ворог вирішив вигадати новий план. Тепер росіяни думають про те, щоб приєднати Херсонщину до анексованого Криму.

Окупанти не надто піклуються про своїх загиблих товаришів. Поблизу Донецька вони організували велике звалище, куди їх усіх і скидають.

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