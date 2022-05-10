Навіть соратники російського диктатора Володимира Путіна почали розуміти єдину перспективу Росії у війні проти України: неминуча поразка, ганьба, ізоляція, сплата репарацій та відповідальність за злочини. Дехто з них робить спробу втечі з тонучого корабля.

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"Губернаторопад" у Росії

Губернатор Саратовської області Валерій Радаєв заявив про те, що вирішив скласти свої повноваження. Він очолював область 10 років. Політик заявив, що на наступних виборах не буде висувати своєї кандидатури.

Таке ж рішення прийняв і губернатор Рязанської області Микола Любімов, який перебував на посаді з 2017 року. Рішення про невисування своїх кандидатур на найближчих виборах губернаторів також прийняли Олександр Євстіфєєв (Марій Ел), Ігор Васільєв (Кіровська область) та Сергій Жвачкін (Томська область).

Усі губернатори заявили про те, що прийняли "відповідальне рішення" та хочуть "зосередитися ні інших напрямках". Про справжні причини свого рішення вони сором'язливо мовчать.

Війна Росії проти України: останні події

Російські окупанти не припиняють наступальних дій та заважають проводити евакуацію мирного населення. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що ворог обстрілює дорогу Лисичанськ – Бахмут, через яку проводилося вивезення цивільного населення у безпечні регіони.

Американська розвідка доповіла про великі успіхи ЗСУ щодо ліквідації не лише російських окупантів, а й їхнього найвищого командування. Зокрема, за даними США, Україна вбила від 8 до 10 російських генералів.

Також американська розвідка доповіла про те, що навіть після провалу наступу на Донбасі Росія продовжить війну проти України. Російський диктатор не зважає на втрати та майбутній крах економіки і готовий затягувати війну у надії, що міжнародна підтримка України почне згасати. Таким чином, сподіватися на швидке завершення бойових дій наразі рано.

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