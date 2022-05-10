Даже соратники российского диктатора Владимира Путина начали понимать единую перспективу России в войне против Украины: неизбежное поражение, позор, изоляция, выплата репараций и ответственность за преступления. Некоторые из них предпринимают попытку побега из тонущего корабля.

Читайте также Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

"Губернаторопад" в России

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о том, что решил сложить свои полномочия. Он возглавлял область 10 лет. Политик заявил, что на следующих выборах не будет выдвигать свою кандидатуру.

Такое же решение принял и находившийся в должности с 2017 года губернатор Рязанской области Николай Любимов. Решение о невыдвижении своих кандидатур на ближайших выборах губернаторов также приняли Александр Евстифеев (Марий Эл), Игорь Васильев (Кировская область) и Сергей Жвачкин (Томская область).

Все губернаторы заявили о том, что приняли "ответственное решение" и хотят "сосредоточиться на других направлениях". О настоящих причинах своего решения они стыдливо умалчивают.

Война России против Украины: последние события

Российские оккупанты не прекращают наступательные действия и мешают проводить эвакуацию мирного населения. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что враг обстреливает дорогу Лисичанск – Бахмут, по которой проводился вывоз гражданского населения в безопасные регионы.

Американская разведка доложила о больших успехах ВСУ по ликвидации не только российских оккупантов, но и их высшего командования. В частности, по данным США, Украина убила от 8 до 10 российских генералов.

Также американская разведка доложила, что даже после провала наступления на Донбассе Россия продолжит войну против Украины. Российский диктатор не принимает во внимание потери и будущий крах экономики и готов затягивать войну в надежде, что международная поддержка Украины начнет угасать. Таким образом, надеяться на скорое завершение боевых действий пока рано.

Смотрите также – почему РФ использует советские крылатые ракеты Х-22