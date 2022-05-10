О смерти политика рассказал Николай Кулеба – уполномоченный президента по правам ребенка. Он выразил соболезнования родным Кравчука.

Заметьте Первый президент и глава ТКГ: что известно о Леониде Кравчуке, который попал в реанимацию

В 2021 году Кравчуку делали операцию на сердце

29 июня Кравчуку сделали операцию на сердце, и он находился в реанимации. Дышать сам политик не мог, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии стало известно, что Кравчук отправился на реабилитацию в Германию.

Главное о Леониде Кравчуке