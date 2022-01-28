Соответствующее письмо политик написал Дмитрию Гордону и его жене Олесе Бацман. Также в нем Леонид Кравчук обратился к украинскому народу.
Заметьте Первый президент и Герой Украины: Леониду Кравчуку исполнилось 88
Кравчук обратился к украинцам
С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В этот момент хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю,
– написал первый президент.
Леонид Кравчук также заявил: "Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове назревает воровской план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто никогда!".
Кстати, политик находится на реабилитации в Германии. Ведь ему сделали операцию на сердце.
Новости о Леониде Кравчуке: коротко
- 10 января 2022 года первому президенту исполнилось 88 лет. В честь праздника его поздравил Владимир Зеленский. Президент Украины пожелал Леониду Кравчуку здоровья и быстрого восстановления.
- Известно, что в июне 2021 года Кравчуку сделал операцию на сердце известный кардиохирург Борис Тодуров в Киевском центре сердца. Об этом сообщил художник Сергей Поярков.
- В сентябре 2021 года сообщили, что политик на реабилитации в Германии. Перед этим, летом 2021 года, Леонид Кравчук находился в реанимации и под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Когда Кравчук вернется к работе в ТКГ – смотрите видео