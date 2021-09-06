О реабилитации Леонида Кравчука изданию рассказал художник Сергей Поярков. Его прооперировали в Киевском центре сердца – там, где находился на лечении и первый президент.

Стоит знать Первый президент и глава ТКГ: что известно о Леонида Кравчука, который попал в реанимацию

Кравчук на реабилитации

Рассказывая о своем лечения, художник отметил, что операцию ему проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его блогер назвал гением украинской медицины.

Кравчук вот недавно лежал неподалеку от моей палаты. Сейчас он уже уехал в Германию на реабилитацию,

– рассказал Сергей Поярков.

К слову, он также призвал украинцев заботиться о своем здоровье и регулярно проходить медицинские обследования.

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