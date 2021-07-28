Глава украинской делегации в ТКГ находится в Институте сердца в Киеве. На это момент дышать самостоятельно он не может.

Актуально Первый президент и глава ТКГ: что известно о Леониде Кравчуке, который попал в реанимацию

Родные просили медиков не комментировать состояние Кравчука

Семья пациента запретила медикам учреждения давать комментарии о самочувствии политика. Это касается и прогнозов относительно его состояния.

Отметим, что в 2017 году Леониду Кравчуку уже делали операцию в Институте сердца. Медики провели ему стентирование сосудов.

Главное о состоянии Леонида Кравчука:

Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады в День Конституции.

Впоследствии стало известно, что его прооперировали 29 июня в Киеве.

Варианты лечения за рубежом первый президент независимой Украины не рассматривал.

Пока политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в реанимации.

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