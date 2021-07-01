ТКГ пока без Кравчука

Паузу в работе ТКГ из-за отсутствия Кравчука не ставят. Об этом заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

Ранее Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

Когда нет Леонида Макаровича, то заседание проводит первый заместитель вице-премьер-министр Алексей Резников,

– рассказал Арестович.

Он добавил, что Кравчук уже несколько раз или из-за отпуска, или из-за самочувствия не проводил заседания. Арестович говорит, что это нормально, ведь с российской стороны тоже иногда не бывает Бориса Грызлова.

По словам спикера, Кравчук лично просил его не комментировать свое состояние здоровья и перспективы после операции.

Обратите внимание! Ранее в офисе Президента говорили, что пока не рассматривают вопрос замены Кравчука в ТКГ. По словам Михаила Подоляка, надо подождать, чтобы посмотреть на состояние здоровья политика после операции, а также рекомендации врачей.

Что известно о состоянии здоровья Кравчука

29 июня 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце, а накануне он впервые за много лет пропустил заседание Верховной Рады ко Дню Конституции. Туда пришли предыдущие украинские президенты.

Кроме того, в 2017 году первому президенту провели шунтирование сердца.