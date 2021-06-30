Заменят ли Кравчука на должности

Сейчас в ОПУ не рассматривают вопрос замены первого президента Украины в ТКГ. Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Пока не рассматривается (замена – 24 канал). Надо немного подождать, чтобы посмотреть на состояние Кравчука и послушать прогнозы врачей,

– пояснил политик.

Состояние здоровья лидера Украины в ТКГ

29 июня 87-летний Кравчук перенес операцию на сердце. Эту информацию подтвердил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Однако никаких других деталей, кроме самого факта хирургического вмешательства, он не назвал.

28 июня Кравчук впервые за много лет пропустил заседание Верховной Рады ко Дню Конституции. Туда пришли предыдущие украинские президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Заметим, в 2017 году первому президенту провели стентирование сердца.