Чи замінять Кравчука на посаді
Наразі в ОПУ не розглядають питання заміни першого президента України у ТКГ. Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.
До теми Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці
Поки не розглядається (заміна – 24 канал). Треба трохи почекати, щоб подивитися на стан Кравчука і послухати прогнози лікарів,
– пояснив політик.
Стан здоров'я лідера України в ТКГ
29 червня 87-річний Кравчук переніс операцію на серці. Цю інформацію підтвердив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Однак жодних інших деталей, крім самого факту хірургічного втручання, він не назвав.
28 червня Кравчук вперше за багато років пропустив засідання Верховної Ради до Дня Конституції. Туди прийшли попередні українські президенти – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
Зауважимо, у 2017 році першому президенту провели стентування серця.
Що відомо про Леоніда КравчукаПолітик народився у селі Великий Житин, (сучасна Рівненська область). Він став першим президентом України після здобуття нею Незалежності. Кравчук був депутатом Верховної Ради УРСР X та XI скликань. Народний депутат України у 1990 – 1991 та 1994 – 2006 роках. У 2020 році Кравчук став головою української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання війни на Донбасі.
Джерело: Вікіпедія