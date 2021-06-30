Чи замінять Кравчука на посаді

Наразі в ОПУ не розглядають питання заміни першого президента України у ТКГ. Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці

Поки не розглядається (заміна – 24 канал). Треба трохи почекати, щоб подивитися на стан Кравчука і послухати прогнози лікарів,

– пояснив політик.

Стан здоров'я лідера України в ТКГ

29 червня 87-річний Кравчук переніс операцію на серці. Цю інформацію підтвердив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Однак жодних інших деталей, крім самого факту хірургічного втручання, він не назвав.

28 червня Кравчук вперше за багато років пропустив засідання Верховної Ради до Дня Конституції. Туди прийшли попередні українські президенти – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Зауважимо, у 2017 році першому президенту провели стентування серця.