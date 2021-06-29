Операція була плановою та пройшла без ускладнень. Цю інформацію підтвердив української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Іншими подробицями він не поділився.

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"Так, операція була", – зазначив Арестович й додав, що напередодні Кравчук попросив його не коментувати нічого, окрім самого факту хірургічного втручання.

Зверніть увагу! У 2017 році Леонід Кравчук вже звертався до хірургів. Політику, якому на той час було 83 роки, провели стентування серця.

Як пише ТСН, зараз перший український президент та очільник української делегації у Тристоронній контактній групі перебуває у лікарняній палаті. Він набирається сил після операції.

Зазначимо, що 28 червня Кравчук вперше за багато років пропустив засідання Ради до Дня Конституції. Туди прийшли попередні українські лідери – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко

Що відомо про Леоніда Кравчука

Джерело: "Вікіпедія"