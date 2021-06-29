Операция была плановой и прошла без осложнений. Эту информацию подтвердил украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Другими подробностями он не поделился.

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"Да, операция была", – отметил Арестович и добавил, что накануне Кравчук попросил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Обратите внимание! В 2017 году Леонид Кравчук уже обращался к хирургам. Политику, которому в то время было 83 года, провели стентирование сердца.

Как пишет ТСН, сейчас первый украинский президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе находится в больничной палате. Он набирается сил после операции.

Отметим, что 28 июня Кравчук впервые за много лет пропустил заседание Рады ко Дню Конституции. Туда пришли предыдущие украинские лидеры: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко

Что известно о Леониде Кравчуке

Источник: "Википедия"