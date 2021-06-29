Операция была плановой и прошла без осложнений. Эту информацию подтвердил украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Другими подробностями он не поделился.

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"Да, операция была", – отметил Арестович и добавил, что накануне Кравчук попросил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Как пишет ТСН, сейчас первый украинский президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе находится в больничной палате. Он набирается сил после операции.

Отметим, что 28 июня Кравчук впервые за много лет пропустил заседание Рады ко Дню Конституции. Туда пришли предыдущие украинские лидеры: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко

Что известно о Леониде Кравчуке

Источник: "Википедия"

  • Политик родился в селе Большой Житин (ныне – Ровненская область) 10 января 1934 года, то есть сейчас ему 87. Первый президент Украины после обретения ею независимости.
  • Был также депутатом Верховного Совета УССР X и XI созывов. Народный депутат Украины в 1990 – 1991 (в то время возглавлял парламент) и 1994 – 2006 годах.
  • В 2020 году Кравчук стал председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.