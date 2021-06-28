Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева. По ее словам, первый президент сейчас не может работать и посещать любые мероприятия.
К слову Конституции – 25: политики, военные и государственные ведомства поздравили украинцев с праздником
В то же время врачи запретили Кравчуку любые нагрузки.
Торжественное заседание Рады: как это было
- Верховная Рада Украины собралась на торжественное заседание по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины.
- В нем приняли участие, в частности, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
- Президент Украины выступил с речью и сообщил, что вскоре в Украину впервые за 300 лет вернется первая Конституция Орлика.
- Среди гостей мероприятия также были члены Кабмина, предстоятели церквей и религиозных организаций, а также иностранные дипломаты и журналисты.
Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео