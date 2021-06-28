Про це повідомила речниця Кравчука Оксана Сибірцева. За її словами, перший президент зараз не може працювати та відвідувати будь-які заходи.

До слова Конституції – 25: політики, військові та державні відомства привітали українців зі святом

Водночас лікарі заборонили Кравчуку будь-які навантаження.

Урочисте засідання Ради: як це було

Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25 річниці прийняття Конституції України.

У ньому взяли участь, зокрема, Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Президент України виступив з промовою та повідомив, що незабаром до України вперше за 300 років повернеться перша Конституція Пилипа Орлика.

Серед гостей заходу також були члени Кабміну, предстоятелі церков та релігійних організацій, а також іноземні дипломати та журналісти.

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції: дивіться відео