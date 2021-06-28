Розпочали його виконанням державного гімну та духовного – "Молитви за Україну". На засіданні з'явилися і попередники Зеленського – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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Хто ще бере участь у засіданні:

народні депутати чинного та попередніх скликань;

голови парламенту попередніх скликань;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль та члени Кабміну;

керівники судової гілки влади, судді КСУ, голова Верховного суду;

посадові особи, яких Рада обирає, призначає та надає згоду на призначення;

секретар РНБО Олексій Данілов;

голови обласних рад;

міський голова Києва Віталій Кличко;

президент Національної академії наук України Анатолій Загородній;

предстоятелі церков та релігійних організацій;

іноземні дипломати та журналісти.

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Перед початком засідання біля будівлі Верховної ради на площі Конституції відбулося відкриття пам'ятного знака "Тризуб". Також там урочисто підняли державний прапор.

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Джерело: "Вікіпедія"