Розпочали його виконанням державного гімну та духовного – "Молитви за Україну". На засіданні з'явилися і попередники Зеленського – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
До теми Вперше за 300 років: Зеленський повідомив, що до України потрапить оригінал Конституції Орлика
Хто ще бере участь у засіданні:
- народні депутати чинного та попередніх скликань;
- голови парламенту попередніх скликань;
- прем'єр-міністр Денис Шмигаль та члени Кабміну;
- керівники судової гілки влади, судді КСУ, голова Верховного суду;
- посадові особи, яких Рада обирає, призначає та надає згоду на призначення;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- голови обласних рад;
- міський голова Києва Віталій Кличко;
- президент Національної академії наук України Анатолій Загородній;
- предстоятелі церков та релігійних організацій;
- іноземні дипломати та журналісти.
Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції: дивіться відео
Перед початком засідання біля будівлі Верховної ради на площі Конституції відбулося відкриття пам'ятного знака "Тризуб". Також там урочисто підняли державний прапор.
День Конституції в Україні: що варто знати
Джерело: "Вікіпедія"
- День Конституції – це державне свято України, єдине, закріплене у самій Конституції. Відзначають його щороку 28 червня – саме у цей день 1996 року й ухвалили основний державний документ.
- Народні депутати безперервно працювали усю ніч проти 28 червня, загалом засідання тривало 23 години. Під час голосування ухвалення Конституції підтримали 315 парламентарів.
- Зазначимо, що Україна була останньою з колишніх республік СРСР, яка ухвалила нову Конституцію. До 1996 року держава використовувала Конституцію УРСР.