Начали его исполнением государственного гимна и духовного – "Молитвы за Украину". На заседании появились и предшественники Зеленского – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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Кто еще участвует в заседании:

  • народные депутаты действующего и предыдущих созывов;
  • главы парламента предыдущих созывов;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабмина;
  • руководители судебной ветви власти, судьи КСУ, глава Верховного суда;
  • должностные лица, которых Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение;
  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • главы областных советов;
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний;
  • предстоятели церквей и религиозных организаций;
  • иностранные дипломаты и журналисты.

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Перед началом заседания у здания Верховной рады на площади Конституции состоялось открытие памятного знака "Тризуб". Также там торжественно подняли государственный флаг.

День Конституции в Украине: что стоит знать

Источник: "Википедия"

  • День Конституции – это государственный праздник Украины, единственный, закрепленный в самой Конституции. Отмечают его ежегодно 28 июня – именно в этот день 1996 года и приняли основной государственный документ.
  • Народные депутаты непрерывно работали всю ночь на 28 июня, в целом заседание длилось 23 часа. Во время голосования принятие Конституции поддержали 315 парламентариев.
  • Отметим, что Украина была последней из бывших республик СССР, которая приняла новую Конституцию. До 1996 года государство использовало Конституцию УССР.