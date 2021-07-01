ТКГ наразі без Кравчука

Паузу у роботі ТКГ через відсутність Кравчука не ставлять. Про це заявив спікер української делегації Олексій Арестович.

Раніше Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці

Коли немає Леоніда Макаровича, то засідання проводить перший заступник віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков,

– розповів Арестович.

Він додав, що Кравчук вже кілька разів або через відпустку, або через самопочуття не проводив засідання. Арестович каже, що це нормально, адже з російської сторони теж іноді не буває Бориса Гризлова.

За словами спікера, Кравчук особисто просив його не коментувати свій стан здоров'я і перспективи після операції.

Зверніть увагу! Раніше в Офісі Президента казали, що наразі не розглядають питання заміни Кравчука у ТКГ. За словами Михайла Подоляка, треба почекати, щоб подивитися на стан здоров'я політика після операції, а також рекомендації лікарів.

Що відомо про стан здоров'я Кравчука

29 червня 87-річний Кравчук переніс операцію на серці, а напередодні він вперше за багато років пропустив засідання Верховної Ради до Дня Конституції. Туди прийшли попередні українські президенти.

Крім того, у 2017 році першому президенту провели стентування серця.