Голова української делегації в ТКГ перебуває в Інституті серця у Києві. На цей час дихати самостійно він не може.
Актуально Перший президент та глава ТКГ: що відомо про Леоніда Кравчука, який потрапив до реанімації
Рідні просили медиків не коментувати стан Кравчука
Родина пацієнта заборонила медикам установи давати коментарі щодо самопочуття політика. Це стосується і прогнозів щодо його стану.
Зазначимо, що у 2017 році Леоніду Кравчуку уже робили операцію в Інституті серця. Медики провели йому стентування судин.
Головне про стан Леоніда Кравчука:
- Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради у День Конституції.
- Згодом стало відомо, що його прооперували 29 червня у Києві.
- Варіанти лікування за кордоном перший президент незалежної України не розглядав.
- Поки що політик під'єднаний до апарату ШВЛ та перебуває у реанімації.
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