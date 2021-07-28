Голова української делегації в ТКГ перебуває в Інституті серця у Києві. На цей час дихати самостійно він не може.

Актуально Перший президент та глава ТКГ: що відомо про Леоніда Кравчука, який потрапив до реанімації

Рідні просили медиків не коментувати стан Кравчука

Родина пацієнта заборонила медикам установи давати коментарі щодо самопочуття політика. Це стосується і прогнозів щодо його стану.

Зазначимо, що у 2017 році Леоніду Кравчуку уже робили операцію в Інституті серця. Медики провели йому стентування судин.

Головне про стан Леоніда Кравчука:

Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради у День Конституції.

Згодом стало відомо, що його прооперували 29 червня у Києві.

Варіанти лікування за кордоном перший президент незалежної України не розглядав.

Поки що політик під'єднаний до апарату ШВЛ та перебуває у реанімації.

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