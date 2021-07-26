Як розповіли у Кравчука, він підключений до апарату штучної вентиляції легень. Політика прооперували ще 29 червня.

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Наразі інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента та голови української делегації у Тристоронній контактній групі немає.

Кравчук переніс операцію: що відомо

Наприкінці червня 87-річний Кравчук переніс операцію на серці. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції. Про проведену операцію розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, окрім самого факту хірургічного втручання.

В Офісі Президента пояснювали, що наразі не розглядають питання заміни Кравчука у ТКГ. Мовляв, потрібно аналізувати стан здоров'я політика після операції та зважати на прогнози лікарів.

Зверніть увагу! Раніше, ще у 2017 році першому президенту України провели стентування серця.